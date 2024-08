Rassegna stampa 08-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Il buco nero dei tributi locali. In Calabria riscossione ai minimi

- Inchiesta Petrolmafie a Vibo, appello della Dda per 31 imputati

- Catanzaro, i fondi per la metro arrivano da Cosenza. Ma i costi salgono e potrebbero non bastare

- Catanzaro, Villa Sant’Anna presenta ricorso al Tar contro la revoca dell’accreditamento

- Crotone, gli effetti della bonifica sulla viabilità. Diventa off-limits via Leonardo da Vinci

- Movida violenta a Pizzo? Parola d’ordine “collaborare”

- Lamezia, centro screening senza medici. L’Asp recluta ginecologi in pensione

- “Si alla Città unica, no al referendum farsa”: il Caruso-pensiero (ore 11)

- Cosenza, contrada Vermicelli è assediata dai rifiuti

- Rende, cinque società si contendono la gestione dello stadio

- Ennesima aggressione degli agenti in carcere a Rossano, la denuncia del Sappe

- Ospedale di Castrovillari, in sedici reparti non ci sono più i primari

- Cassano, Marina di Sibari è invasa dai reflui. Manomessa la rete fognaria

- Emergenza idrica a Reggio, oltre 30mila litri per arginare la sete della zona sud

- Crisi idrica a Villa San Giovanni, il Comune attiva il Coc e predispone il servizio di autobotti

- Gioia, bloccato un carico di gas dannoso. Funziona lo “scudo” delle Dogane

- San Pietro di Caridà, il killer attendeva Morfei vicino alla sua abitazione

- Giochi e scommesse all’ombra dei clan: “La ’ndrangheta reggina si infiltrava nelle svariate reti commerciali”

- Arghillà in cerca di risposte, i cittadini reggini scendono in piazza