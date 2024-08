Notte di paura e violenza a Corigliano Rossano, il lungomare di Schiavonea diventa un ring: un uomo ferito all'addome

Rissa ieri notte in pieno lungomare a Schiavonea. Era da poco passata la mezzanotte quando. È scoppiata una discussione tra cittadini di nazionalità marocchina. In breve tempo dalle urla si è passati agli spintoni e colpi furiosi. Una vera e propria rissa in cui a un certo punto è spuntato un coltello. Nella colluttazione un uomo è stato ferito all'addome. Sul posto è giunta una ambulanza del 118 che ha recuperato il ferito il quale si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che stanno valutando le posizioni dei soggetti coinvolti.