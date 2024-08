Rassegna stampa 09-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli dell'edizione cartacea di Gazzetta del Sud Calabria in edicola oggi:

CALABRIA

Calabria, aiuti della Regione al settore edile. La legge c’è ma resta solo sulla carta

INCHIESTE E PROCESSI

Locride, narcotraffico all’ombra dei clan? 10 imputati in appello I NOMI

"Realizzato in violazione al Prg". A Crotone restano i sigilli a "Villaggio Campisi"

Catanzaro, condannato nel processo Aemilia. Ex ispettore risarcirà il ministero

Reggio, l’ex direttrice carceri: "Chiediamo solo tempi celeri per il processo"

IN EVIDENZA

Acqua, a Reggio la sinergia Comune-Sorical potenzia l’approvvigionamento

Palmi, non c’è pace per la Varia: presentata la seconda interpellanza parlamentare

Catanzaro, chiude la galleria del “Sansinato”. I lavori dureranno almeno 18 mesi

Soverato, nel locale presenti più di 300 persone. Sequestrata la pista da ballo di un lido

POLITICA

Cosenza, Noi Moderati vota per la Città Unica

Comune di Vibo e politiche sociali: tutto da... rifare

Masi "in minoranza", il Pd di Lamezia implode. Grandinetti: diktat "inopportuno"

CRONACA

Gallico-Gambarie, la Metro City fa appello al “bene comune”

Siderno, il “caso” passaggio a livello si scioglie sotto il solleone

Rende, lo stadio “Marco Lorenzon” affidato al Cus dell’Unical

Sibari, le contraddizioni dell’Asp sulla rete idrica dei Laghi

SCUOLA

Scuola, il sostegno in Calabria: prof raddoppiati. Da 4 a 8mila posti in deroga