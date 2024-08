Calabria, rafforzato il personale Ata: ok per 581 dipendenti in più. Ecco la ripartizione per province

Arrivano rinforzi. Stavolta per il personale Amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) dopo i posti in deroga che hanno raddoppiato (da 4mila a 8 mila) i docenti di Sostegno nelle scuole calabresi per il prossimo anno. Con il Cosentino a farla da padrone tra le cinque province. Un rafforzamento importante per affiancare al meglio gli studenti disabili come tutta la classe. Nei giorni scorsi, «allo scopo di garantire e assicurare la funzionalità e l’efficienza dei servizi scolastici che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto», l’Ufficio scolastico regionale ha proceduto all’adeguamento dell’organico del personale Ata alle situazioni di fatto.

Un potenziamento, è stato spiegato, su indicazione degli Uffici scolastici provinciali, si è reso necessario «in quanto non è possibile, in altro modo, garantire le necessarie condizioni di sicurezza ed incolumità degli alunni, il regolare funzionamento dei servizi scolastici, in presenza di scuole articolate su più plessi, e un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori». Serve più personale, in sostanza, affinché le scuole possano funzionare al meglio, quindi è stato deciso questo importante aumento dei numeri, distribuito per tutte le categorie del personale Amministrativo, tecnico e ausiliario.