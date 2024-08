Mendicino, viola il divieto di avvicinamento tentando di appiccare fuoco alla cucina della ex: arrestato

A Mendicino i carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei abitualmente frequentati. L’indagato si era introdotto all’interno della sua abitazione, danneggiando porte e mobili ed, inoltre, tentando di incendiare la cucina, senza riuscire nel proprio proposito per il pronto interventi dei militari operanti. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Cosenza.