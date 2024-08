Paola, carenza d’acqua allo Stadio. Bacinelle e secchi per lavarsi

La penuria di acqua colpisce anche l’Unione Sportiva Paolana. La squadra di calcio è stata costretta a rivedere i suoi allenamenti rimodulandoli a seconda delle turnazioni idriche previste in città.

Nei giorni scorsi a causa dell’emergenza dettata dalla mancanza del prezioso liquido si è stati costretti anche a riempire enormi bacinelle per consentire ai giocatori - in caso di assenza - di lavarsi al termine degli allenamenti. Un problema di non poco conto perché dove è dislocato lo stadio comunale - in contrada Tina - la carenza è alquanto accentuata nella stagione estiva. Alcuni tifosi hanno prontamente stigmatizzato la situazione.

«Mentre la squadra della città di Paola - spiegano - continua la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza 2024/25 l’acqua continua a mancare nelle tubature di uno stadio “Eugenio Tarsitano”».