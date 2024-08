Saracena, pazienti oncologici senza chemioterapia

Il Solleone e le ferie di Ferragosto lasciano i pazienti oncologici senza terapie. Una signora di Saracena, a causa della mancanza di medici e infermieri nel reparto di oncologia dell'ospedale di Castrovillari, sarebbe rimasta senza chemioterapia. Pare che a causa di una gestione poco oculata delle turnazioni, ieri il reparto oncologico sia rimasto scoperto di personale addetto alla somministrazione delle cure a tanti pazienti del comprensorio del Pollino. Una situazione che ha creato gravi pregiudizi e disagi per gli ammalati di una divisione che, per le delicate patologie che cura, programma le terapie salvavita in anticipo al fine di contrastare le recrudescenze di malattie aggressive che rischiano di compromettere in maniera definitiva la vita dei pazienti. La mancanza di personale che attanaglia il nosocomio del Pollino aggiunta alle ferie agostane di medici e infermieri, dunque, sarebbero alla base dei disagi di ieri nella divisione oncologica, ambulatorio che, purtroppo, registra un numero sempre crescente di malati.