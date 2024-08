Corigliano Rossano, terribile schianto tra una moto e un'auto sulla statale 106. Muore imprenditore di 40 anni

Ancora sangue sulla statale 106. Non ce l'ha fatta il centauro che stamani era stato coinvolto in un tremendo incidente stradale nel punto in cui la strada attraversa la contrada Lampa Bucita. Terribile l'impatto al punto che per il centauro era stato necessario l'intervento dell' elisoccorso per il suo trasferimento all'Annunziata di Cosenza. Ma all'arrivo in ospedale il decesso. La vittima è Umberto Graziano, imprenditore edile molto conosciuto in città.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano nonché la Polizia stradale che ha effettuando i rilievi. Al lavoro anche il personale dell'Anas. Il traffico, in entrambe le direzioni di marcia, è rimasto bloccato fino alle 11 del mattino.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio si social: "La nostra città oggi piange un altro amico andato via troppo presto. Rispettoso, gentile, educato, sempre con il saluto pronto!!! Ciao Umberto Graziano, proteggi i tuoi figli e la tua cara moglie. Condoglianze". E ancora: "Sei andato via e hai lasciato un enorme vuoto dentro noi. Non ci sono parole, solo lacrime e dolore. Eri una delle persone più buona che io abbia mai conosciuto, marito e padre esemplare, vorrei che questo fosse solo un brutto incubo. Sarai sempre nei nostri cuori"