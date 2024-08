Cosenza, immissione in ruolo per 408 docenti precari

Sono arrivati i giorni delle immissioni in ruolo per i docenti. L’Ufficio scolastico regionale ha reso noto che da domani a venerdì si svolgerà la Fase 1 della procedura informatizzata finalizzata alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025. Domenica 18 e lunedì 19 si svolgerà la Fase 2.

Diamo i numeri

Interessante verificare quanti posti sono stati autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per le assunzioni a tempo indeterminato nelle singole province, essendo noto ormai da tempo tanto il contingente nazionale (45.124) quanto quello calabro (1.415. Per tutti i gradi di istruzione, tanto per il Posto comune quanto per il Sostegno, le nomine in ruolo del personale docente avvengono per il 50% dalle Graduatorie di merito (Gm) figlie dei concorsi per titoli ed esami. E per il restante 50% dalle Graduatorie ad esaurimento, eventualmente ancora vigenti (sono sedici le Gae ancora attive in provincia di Cosenza). Il contratto ha decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2024.

Per la scuola dell’Infanzia nel Cosentino risultano 72 cattedre disponibili: 36 per le Graduatorie di merito dei concorsi e 36 per le Gae. Sono 13 (8 Gm e 5 Gae) per il Sostegno nell’Infanzia. Nella Primaria sono 85 (43 Gm e 42 Gae) per il Posto comune e 11 (10 Gm e 1 Gae) per il Sostegno. Poi 10 cattedre per il Sostegno nella scuola secondaria di primo grado, tutte assegnate alle Gm. Per il Sostegno nella Secondaria di secondo grado risultano 7 posti disponibili per le immissioni in ruolo: 4 assegnati alle Gm e 3 alle Gae. Poi spazio alle singole classi di concorso. A esempio 6 cattedre e tutte da Gm per la A001 (Disegno e storia dell’arte alle Medie e Superiori), 4 tutte da Gm per la A011 (Italiano e Latino nei Licei), 6 da Gm per la A012 (Discipline letterarie nella Secondaria di secondo grado), 2 da Gm per la A015 (Discipline sanitarie), 2 da Gm per la A016 (Disegno artistico e modellazione odontotecnica), 2 da Gm per la A017 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), 2 sia per la A018 (Filosofia e Scienze Umane) che la A019 (Filosofia e Storia) e assegnate 1 da Gm e 1 da Gae. Poi 5 tutte da Gm per la A020 (Fisica) e 12 alle Gm per la A022 (Italiano, Storia e Geografia alle Medie), 25 tutte alle Gm per la A026 (Matematica), 23 alle Gm per la A027 (Matematica e Fisica alle Superiori), 2 da Gm per la A028 (Matematica e Scienze nelle scuole secondarie di primo grado), 12 alle Gm della A040 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nelle scuole secondarie), 5 alla A041 (Scienze e tecnologie informatiche) 9 alle Gm della A042 (Scienze e tecnologie meccaniche), 7 alle Gm della A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), 4 da Gm per la AB24 e la AA25, 5 alla B017, 11 tutte da gm per la EEMM (Scienze motorie nella Primaria). E poi qualche cattedra anche per altre classi di concorso. Complessivamente 408 disponibilità per le immissioni in ruolo. Per quanto riguarda i posti assegnati alle Graduatorie di merito, ce ne sono alcuni riservati a quanti hanno tre anni di servizio, così come a quanto vengono assunti attraverso i canali riservati ai disabili.