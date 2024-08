Malore in mare a Corigliano Rossano: ambulanze senza medico, ci pensa l’elisoccorso

Pensionato viene colto da malore dopo essersi tuffato in mare, ma l’ambulanza che arriva è senza medico a bordo. Sono stati momenti concitati e difficili quelli vissuti ieri mattina sulla spiaggia rossanese in località “Pirro Malena”.

Per cause da accertare, un uomo di 74 anni ha accusato un malore dopo essersi tuffato A soccorrerlo prontamente sono stati i bagnanti che non hanno esitato a gettarsi in mare e raggiungerlo riuscendo a portarlo a riva.

Immediata la richiesta di intervento dell’ambulanza. Ma il primo mezzo di soccorso a raggiungere il luogo è un mezzo delle “croci private” e privo del medico a bordo. Dunque, si è reso necessario un ulteriore sollecito e aspettare altro prezioso tempo. Finalmente, è arrivata l’ambulanza del 118 con a bordo solo infermieri. I sanitari dell’Asp hanno subito compreso la gravità della situazione ed hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Cosenza che è atterrato poco dopo vicino al luogo in cui l’uomo si era sentito male. Era presente finalmente un medico che ha iniziato a prestare le cure del caso al settantaquattrenne. L’uomo è stato poi caricato sul mezzo di soccorso e trasferito all’ospedale di Catanzaro per gli interventi di alta specializzazione. Le sue condizioni sono al momento ancora critiche e resta sotto osservazione. L’episodio riporta ancora alla ribalta il serio problema della mancanza di medici a bordo delle ambulanze. Una carenza ormai endemica che si protrae da tanto, troppo tempo. In numerosi interventi quando arrivano i mezzi di soccorso si scopre che non vi è alcun medico a bordo ed è necessario richiedere ancora una volta l'intervento del numero di soccorso per cercare di reperire un medico. Questo problema sta avendo serie ripercussioni anche sulle attività del Pronto soccorso, dove nei giorni scorsi si è reso necessario che uno dei due medici in servizio nella prima linea dell’ospedale lasciasse la propria postazione per accompagnare il paziente, un codice rosso, al porto di Corigliano dove era atterrato l’elisoccorso.