Paura a Longobucco, raso al suolo il vigneto dell'assessore Greco

L’assessore comunale Serafino Greco, con delega al patrimonio, ha subito un grave fatto intimidatorio. Con amara sorpresa il padre, in mattinata, nel recarsi nella vigna di famiglia in località Scale del comune di Longobucco, ha trovato tutto il vigneto raso al suolo. Acclarato il fatto sono stati avvertiti i carabinieri della locale stazione, che si sono subito recati sul posto, per iniziare subitamente le indagini, con il proposito di trovare rapidamente indizi che porterebbero a scoprire il colpevole o i colpevoli. Il vigneto, composto da oltre 500 piante, è stato praticamente raso al suolo. A dire dell’assessore prontamente sentito telefonicamente, fortemente dispiaciuto, ha asserito che l’atto delittuoso è riconducibile alla sua attività politica, anche se finora non ha avuto alcun segnale intimidatorio che possano ricondurre al fattaccio. Il misfatto, ha fortemente indignato l’opinione pubblica del paese silano, anche perché a memoria d’uomo fatti simili o similari non sono mai accaduti a Longobucco.