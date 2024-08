Attivi in Calabria 12.641 progetti legati al Pnrr, soltanto l’8,4% interessa la sanità

Ben 12.641 progetti per un finanziamento totale che supera i 5,7 miliardi. A tre anni dallo start, sono questi i numeri del Pnrr in Calabria. La mappa aggiornata arriva da un recentissimo report stilato dal Servizio studi della Camera che, oltre a rendicontare sui traguardi e gli obiettivi dichiarati raggiunti dal governo al 30 giugno scorso, offre un analitico resoconto sulla programmazione nelle diverse regioni, “sfruttando” i dati aggiornati allo scorso 1° luglio sulla piattaforma ReGis, messa a punto dal Ministero dell’Economia per registrare l’andamento del masterplan italiano.

Nel dossier, tuttavia, si precisa come l’importo della dotazione territorializzabile nelle regioni non includa l’importo delle misure e degli interventi riferibili all’intero ambito nazionale. «Di conseguenza - è l’annotazione contenuta nello studio -, anche in relazione alla territorializzazione della spesa, le informazioni attualmente disponibili su ReGis, riferite alla localizzazione delle risorse dei progetti finora attivati, non rappresentano ancora i dati definitivi da considerare ai fini del rispetto del vincolo di destinazione di almeno il 40% delle risorse Pnrr alle regioni del Mezzogiorno». E in effetti la quota di risorse che arriva al Sud si ferma al 38%, con 47,9 miliardi, su un totale relativo ai progetti territoriali pari a 125,9 miliardi. Va poi tenuto presente che l’importo totale dei progetti monitorati attraverso il sistema ReGis (e sulla base di quanto emerge dalla stessa banca dati) è inferiore rispetto alla dotazione complessiva del Pnrr (194,4 miliardi di euro), in quanto per una serie di misure del Piano non si è ancora definitivamente completata la fase di pianificazione operativa delle risorse finanziarie, ossia l’assegnazione delle risorse a progettualità specificamente individuate.