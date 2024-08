Emergenza idrica, lavori in corso a Mandatoriccio per riparare il guasto sulla condotta

A causa di una serie di perdite registrate sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Macrocioli di competenza Sorical, oggi (mercoledì 14) mancherà l’acqua in contrada Aprocello. Le squadre manutentive sono già a lavoro per riparare le rotture e ripristinare nel breve periodo il servizio idrico. E' quanto fa sapere il sindaco Vincenzo Grispino sottolineando che, nel caso il problema dovesse persistere, sarà attivato, così come da decreto regionale, il servizio di autobotte che sarà garantito dalla Protezione Civile Regionale alla quale va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per il sostegno e la disponibilità.

Sull’intero territorio comunale – aggiunge il primo cittadino - l’acqua continua a mancare in alcune ore del giorno, ma i disagi sembrano essere ridotti rispetto all’emergenza più grave delle scorse settimane.

Le operazioni di disinfestazione avranno inizio alle ore 23,30 e interesseranno l’intero perimetro comunale. Si raccomanda di chiudere le finestre, non esporre all’esterno delle abitazioni alimenti ed indumenti e di non sostare nelle zone in cui si svolge il servizio per non ostacolar le operazioni.