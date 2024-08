Il “Lungofiume boulevard” di Cosenza preso d’assedio dai rifiuti

Il tratto iniziale di viale George Norman Douglas, in direzione delle contrade Guarassano e Ciomma, riserva una sgradevole immagine. Cumuli di rifiuti di ogni genere si addensano sul margine destro della carreggiata.

La parallela di via Donato Bendicenti, famosa negli scorsi anni per essere la cornice del “Lungofiume Boulevard” ed oggi animato (si fa per dire) dai “Box Art”, regala un impatto poco gradevole agli occhi di chi la percorre.

Poco prima delle “casette”, infatti, sono presenti due “macchie” abbastanza consistenti di rifiuti. La prima è costituita principalmente da pneumatici in disuso. La seconda, dalle dimensioni extra large, raccoglie un po’ di tutto. Sedie, porte, materassi e ogni altro tipo di rifiuto. Qui, si accumula parecchio materiale di risulta che evidentemente qualcuno scarica sul viale in orari notturni o comunque durante la giornata sfruttando il fatto che la strada è poco trafficata e sprovvista di qualsiasi tipo di guardiania.

Ciò da via libera agli incivili di approfittare della situazione. Malgrado il verde risulti ben curato dalla cooperativa addetta alla manutenzione, ciclicamente si ripresenta un quadro complicato che richiede la bonifica dell’area. Servono interventi appropriati per contrastare il fenomeno alla radice. In questo caso, anche un sistema di videosorveglianza ad hoc potrebbe scoraggiare atti da autentici villani.

Allo stesso tempo è fondamentale che i cittadini comprendano le regole del buonsenso perché Cosenza possa essere sempre meno esposta ad accogliere questo tipo di “mortificazioni”.