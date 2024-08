Rassegna stampa 14-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

* Attivi in Calabria 12.641 progetti legati al Pnrr, soltanto l’8,4% interessa la sanità

* Grave carenza di posti letto in ospedale a Vibo: Medicina e Ortopedia ridotte al minimo

* Turisti cadono in moto nel Vibonese, 95 minuti per i soccorsi

* Locri, ennesima mobilitazione per rilanciare l’ospedale spoke

In evidenza

* Rifiuti a Reggio Calabria, un tavolo per le “terre dei fuochi”

* Rosarno, Francesco Pesce scarcerato dopo tredici anni al “41bis”

* Rosarno, in un video la “sniffata” sul cofano dell’auto: arrestato un sudamericano

Ponte sullo Stretto

* Ponte, in Calabria scende in piazza pure il fronte del Sì

* A Villa il fronte anti-Ponte punzecchia: “Adesso hanno paura, si difendono attaccando”