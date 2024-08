Scalea, vandali in azione nel cimitero urbano

Un grave atto vandalico ha colpito nel cimitero. Ignoti hanno, infatti, danneggiato alcune tombe e le fioriere, portando via oggetti in rame e bronzo.

Su quanto avvenuto, stanno indagando i carabinieri della locale Compagnia, che hanno anche raccolto la denuncia-querela fatta nel frattempo dal sindaco, Giacomo Perrotta.

«La scorsa notte - ha, infatti, reso noto il sindaco scaleoto - ignoti sono entrati nel cimitero comunale e hanno rubato il rame e portafiori in bronzo. In merito a questo deplorevole gesto nel luogo dove riposano i nostri cari, ho provveduto a preparare apposita denuncia-querela, depositata presso i carabinieri di Scalea».

A sua volta, il consigliere comunale di opposizione Eugenio Orrico, capogruppo di “Scalea Bene Comune”, ha sottolineato: «All’interno del nostro cimitero sono state danneggiate diverse pareti di loculi, dalle quali sono stati asportati oggetti in rame e in bronzo. I vandali sono intervenuti all’interno di un luogo sacro, dove hanno sfogato la loro rabbia».

Gli ha fatto eco il collega di opposizione Angelo Paravati, capogruppo di “Per Scalea”. «Di fronte a chi offende finanche i defunti - ha, infatti, dichiarato il consigliere Paravati - un’Amministrazione non può limitarsi ad annunciare una denuncia-querela contro ignoti, ma deve riunire le forze dell’ordine e porre in essere ogni iniziativa utile per presidiare la città nelle ore notturne. Basta con i proclami. È ora di passare ai fatti».