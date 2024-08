Cosenza, fatica e coraggio hanno pagato. Per Irene è arrivata l’assunzione

Irene è una ragazza cosentina in gamba ha ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato al termine di un tirocinio formativo. Già di per sé è una notizia. Ma è ancora più bella perché si tratta di una persona con disabilità intellettiva che ha sfruttato al meglio l’occasione offertale dal progetto “All-In” realizzato in partnership da Tack Tmi, Valemour, Fondazione Gi Group, Fondazione “Più di un Sogno” e Inditex Italia (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho e Zara Home). Una squadra affiatata e lungimirante tenuta assieme da un progetto di qualità grazie al quale è possibile favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità intellettiva e creare una comunità aziendale accogliente nei confronti delle fragilità.

In tutta la penisola

Dopo l'avvio del 2021 con due progetti pilota a Verona e a Milano, oggi il progetto All-In è presente sul territorio nazionale e coinvolge numerose organizzazioni non profit locali. Come, in città, l’associazione “Gli altri siamo noi” che da ventuno anni dà braccia e menti all’impegno, alla fatica e alla «speranza di dare dignità e una vita di qualità alle persone con disabilità del neurosviluppo».