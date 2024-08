Diocesi di Cosenza, le nomine di monsignor Checchinato: nuovi parroci e direttori di Uffici

Monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, ha provveduto alle seguenti nomine che vengono rese pubbliche in data odierna e che andranno in vigore dal primo settembre 2024.

Presentando le nomine l’Arcivescovo ha richiamato la citazione di San Paolo ai Corinzi “annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!” (1 Cor 9,16) e rivolgendosi ai sacerdoti ed incaricati ha ricordato che “è a partire dalla passione per l’evangelizzazione di cui ci parla Paolo che vanno letti i cambiamenti che richiederanno le nuove nomine di parroco e servizi diocesani. Grazie di cuore per la generosità di chi lascia una comunità o un servizio e grazie a chi si sperimenta in uno nuovo. Auguro alle comunità parrocchiali interessate di sostenere questi cambiamenti con fiducia e disponibilità e con la stessa passione evangelica che devono avere i loro pastori”.