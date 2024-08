Tremendo schianto nella notte ai laghi di Sibari: quattro feriti, uno trasportato con l'elisoccorso a Cosenza

Uno scontro violentissimo si è verificato nella notte scorsa, attorno all'una e un mezza, lungo la strada che collega la Statale 106 e i Laghi di Sibari.

Due le auto coinvolte: una Porsche Cayenne e una Mercedes classe E si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire.

L'impatto è stato devastante con le due vetture ridotte in un cumulo di lamiere. Sul posto sono subito arrivati: i vigilantes dei Laghi di Sibari, i Carabinieri della locale Compagnia di Cassano, che hanno effettuato i rilievi del sinistro e regolato il traffico, e tre ambulanze del 118. Necessario anche l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno dovuto lavorare con le tronchesi pneumatiche per estrarre gli occupanti degli abitacoli.

Il bilancio dello scontro, al momento, è di quattro feriti (il più grave trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Cosenza, gli altri tre al nosocomio di Corigliano Rossano) ma non in pericolo di vita con uno dei due occupanti delle autovetture estratto dai vigili del fuoco che ha riportato la rottura di un braccio e di una gamba. Entrambi i feriti sono stati trasferiti in ospedale.