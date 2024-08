Violenta rissa a Cetraro, un uomo e una donna in pronto soccorso

Serata di Ferragosto segnata da una violenta rissa a Cetraro. I fatti sono avvenuti prima all’interno e poi all’esterno di un noto lido, meta di tantissimi giovani e meno giovani del comprensorio, nonché di tanti turisti, soprattutto nei fine settimana e nelle giornate festive. A farne le spese un uomo, pare originario di Paola, e una donna che si trovava in sua compagnia e che avrebbero riportato ferite ed escoriazioni, per fortuna non gravi. Secondo una prima ricostruzione, alcuni ragazzi che si trovavano nel locale avrebbero prima cominciato a strattonarsi e poi a picchiarsi tra loro, non si sa bene per quali motivi. Una volta usciti all’esterno dello stesso locale, avrebbero continuato a darsele di santa ragione, incuranti degli altri astanti e probabilmente spinti anche da qualche drink di troppo bevuto, mentre l’uomo e la donna rimasti poi feriti sarebbero stati coinvolti casualmente. Il primo, però, probabilmente spinto o colpito da uno dei protagonisti della rissa, è caduto a terra, battendo la testa in modo preoccupante, mentre la seconda, nella concitazione del momento, sarebbe a sua volta caduta a terra dopo essere inciampata. Per entrambi, è stato necessario l’intervento di un’autoambulanza del 118, nel frattempo chiamata da alcuni presenti. I due sono stati trasportati al Pronto soccorso di Cetraro. Dopo alcuni accertamenti ed esami, sono stati medicati e poi dimessi. Su questa ennesima rissa verificatasi nel territorio cetrarese stanno indagando i carabinieri della locale Stazione, intervenuti anch’essi al momento dei fatti.