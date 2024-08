A2, aree di servizio ferme all’utenza degli anni Settanta: a Castrovillari totale abbandono

Implementare i presidi turistici e l'accoglienza sull'A2 del Mediterraneo. Si tratta delle aree di rifornimento che accolgono il traffico in entrata e in uscita dalla Calabria. Entrambi si trovano nel comune di Castrovillari. Furono inaugurate proprio in occasione dell'entrata in funzione della vecchia Salerno Reggio Calabria. Siamo negli anni settanta. Gli anni del boom del trasporto su gomma. In questo periodo sono completamente prese d'assalto dagli utenti che, viste le particolari condizioni climatiche, hanno segnalato la necessità di elevare i servizi di luoghi particolarmente sensibili, sia per quanto riguarda le aree di accoglienza e informazione per la Calabria, sia per quanto concerne la sosta, sia per gli spazi bar e quelle ove si espletano i bisogni fisiologici. I due impianti andrebbero benissimo per gli altri periodi dell'anno. Perché la loro gestione è abbastanza presente e, nelle corsie, si muove un numero infinitamente minore di mezzi. Uno dei due punti ristoro (quello nord) è, però, situato ad una distanza considerevole da Galdo (Lucania), ossia dove è stato recentemente inaugurata una nuova area dedicata all'accoglienza.