Fiamme alte in tutto il Cosentino: da Sibari a San Marco Argentano, passando dal Tirreno per finire in Sila

Tre incendi hanno divorato il territorio per tutta la giornata di ieri. Ad opera di piromani, infatti, sono stati innescati ben tre roghi: zona Torre di Milone, zona contrada Altabella e sulla Provinciale per Castrovillari (nella zona detta “Stalla”). L'incendio che da subito ha destato preoccupazione è stato quello del Monte. A raccontare lo svolgimento delle operazioni, dopo essere stato informato da Mario Benedetto e Battista Di Bella, due cittadini che svolgono in maniera volontaria operazioni di avvistamento incendi ed anche, quando ne hanno la possibilità, di spegnimento, dal sindaco Giovanni Papasso che, appreso degli incendi, ha immediatamente informato la comandante dei vigili che insieme al vicecomandante hanno attivato la squadra di protezione civile comunale. Sul posto anche i volontari di Calabria Verde, provenienti dal Piemonte, la squadra manutenzione e l'autobotte comunale. È stato chiesto subito il supporto dell'elicottero che, purtroppo, essendo impegnato in altri luoghi, è giunto sul territorio intorno alle 14.30. Il rogo distrutto circa ottanta ettari di superficie. L'incendio dopo molte ore è stato domato. La squadra interforze ha lavorato fino a quasi le venti quando la visibilità iniziava a scarseggiare. Sul posto a vigilare sono rimasti i volontari di Calabria Verde. (lui.cris.)

San Marco Argentano. Notte di fuoco che ha fatto registrare momenti d’apprensione quella tra venerdì e sabato nel territorio dell’Esaro: dal centro urbano di San Marco Argentano fino all’abitato di Sant’Agata d’Esaro, passando per la contrada Vaditari di Malvito. Entrando nel merito, nella tarda serata di giorno 16, un vasto incendio, domato solo nottetempo, è scoppiato nella tarda serata a ridosso della Villa comunale nel centro urbano sammarchese. Le fiamme sono divampate a poca distanza da una strada comunale ed hanno richiesto l’intervento di Vigili del Fuoco, Protezione civile, Polizia locale e volontari per riuscire a spegnere anche i piccoli focolai. Da parte di qualcuno, è riaffiorata l’idea che l’assenza di un distaccamento dei Vigili del Fuoco da queste parti crea notevoli disagi alla popolazione. E non basta che arrivino da Rende o da Castrovillari, come spesso avviene, perché bisogna purtroppo fare i conti con i tempi di percorrenza. Altre fiamme sono affiorate nella mattinata di ieri nei pressi di piazza San Francesco, dove il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Castrovillari e la nuova collaborazione della Polizia locale, prontamente sul posto, ha visto, utilizzando una pompa d’acqua predisposta dall’Amministrazione comunale in caso incendi, evitare il peggio. Nella cittadina santagatese, invece, l’incendio divampato verso le 23,30 di venerdì ha visto avere ragione delle fiamme poco prima delle 3 di notte, anche qui grazie ai Vigili del Fuoco che hanno completato lo spegnimento. alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche i Carabinieri Forestali, sezione Parco del Pollino. Altro episodio d’incendio, poi fortunatamente spento, quello della località Vaditari a Malvito. (ale.amo.)