Movida pericolosa, a Paola in manette due fratelli

Movida accesa nel centro cittadino. Due fratelli forse alterati per aver bevuto qualche bicchiere di troppo hanno creato problemi fuori di alcuni locali nella centralissima piazza del Popolo.

I due germani non sono nuovi a simili scorribande notturne e più volte sono stati tratti in arresto dalle forze dell’ordine. La chiamata ai militari dell’Arma è partita da alcuni cittadini che hanno intuito come da un litigio si sarebbe potuta sviluppare una rissa coinvolgendo tra l’altro alcuni ignari turisti esterrefatti per quello che stava accadendo.

L’ennesima bravata nella notte di movida è costata ai due fratelli l’arresto questa volta per minacce e resistenza (in concorso) a pubblico ufficiale.

Ieri nell’udienza di convalida in Tribunale i due arresti sono stati convalidati e ai fratelli è stato applicato dal giudice l’obbligo di dimora nel comune.

Una movida che a causa dell’assenza capillare di quei controlli anche da parte dei Comuni - nonostante le precise richieste della Prefettura - sta diventando difficile da gestire. Problemi di recente si sono registrati anche a Cetraro come scriviamo a fianco dove due persone sono state ferite mentre ad Amantea un acceso litigio in un locale ha provocato alcuni contusi. A Sangineto il fatto di sangue più grave: un uomo è stato accoltellato all’uscita dalla discoteca e ancora sono in corso indagini per risalire all’autore del tentato omicidio. f.m.s.