Paura sull'A2, tre auto coinvolte in un incidente: un mezzo si ribalta. Traffico rallentato tra Frascineto e Campotenese

Tre feriti lievi e tanto spavento sulla via del rientro della grande vacanza. Una carambola nel tratto autostradale del Pollino, tra gli svincoli di Morano-Castrovillari e Campotenese, con forti rallentamenti in direzione nord. Tutto a causa di un pauroso scontro avvenuto al chilometro 182, e ha provocato rallentamenti e code tra Frascineto-Castrovillari e Campotenese.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli di cui uno si è ribaltato sulla carreggiata. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità e per facilitare le operazioni di soccorso portate dai sanitari del 118 di Castrovillari e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasferiti presso l'ospedale Ferrari, dove sono stati sottoposti ai rituali esami strumentali di rito. Le indagini sono affidate al personale della Polizia stradale di Frascineto.