Cetraro, impazzano le critiche ma stasera il concerto del cantante neomelodico Benincasa si farà

Nessun ripensamento e nessun annullamento. A meno di cambiamenti dell’ultima ora. Il previsto concerto del cantante neomelodico Salvatore Benincasa, spesso chiacchierato e contestato per alcune sue canzoni considerate inneggianti alla malavita organizzata - in programma questa sera nella contrada Santa Lucia di Cetraro - si terrà.

Così come previsto dall’associazione che lo ha organizzato, l’Aps Santa Lucia, e nonostante la netta presa di distanza e le contestuali richieste di annullamento, appunto, da parte dell’Amministrazione comunale di Cetraro, della Chiesa locale e della Pro Loco “Civitas Citrarii”. Richieste non solo motivate dai suddetti contenuti di alcuni brani del cantante in questione, ma anche dal fatto che - come è noto - sempre questa sera e alla stessa ora, sul porto della cittadina, è in programma la prima proiezione del docufilm “Chi ha ucciso Giovanni Losardo?”, dell’autrice e regista Giulia Zanfino, organizzata dall’Odv San Benedetto Abate e dalla stessa Amministrazione comunale.

Giovanni Losardo - non c’è certo bisogno di ricordarlo - allora segretario capo della Procura della Repubblica di Paola, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Cetraro ed esponente di spicco del locale Pci, fu barbaramente ucciso il 21 giugno 1980 dal clan locale e rappresenta una figura emblematica della lotta alla mafia, non solo in Calabria. «È un insulto alla Memoria di un eroe antimafia, uno sfregio a Cetraro e alla Calabria - ha dichiarato in merito il professore Enzo Pellegrino, anch’egli più volte amministratore nella cittadina tirrenica e amico personale di Giovanni Losardo - mentre al porto è in programmazione il docufilm di Giulia Zanfino “Chi ha ucciso Giovanni Losardo?”, a distanza di 1 km un cantante inneggerà alla 'ndrangheta.