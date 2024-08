Cosenza, incerto il futuro dell’Amaco: gara andata deserta

Ancora tutto da riscrivere il futuro dell’Amaco, l’azienda del trasporto locale partecipata del Comune, dichiarata fallita ormai da mesi ma il cui servizio all’utenza prosegue non senza difficoltà, con i dipendenti legittimamente preoccupati per il loro avvenire.

Ieri è stato registrato, intanto, un altro capitolo negativo. In pratica la gara per l’acquisizione della medesima azienda o la presentazione di una offerta di fitto, è andata deserta. Nessuna domanda, infatti, è pervenuta alla data di scadenza, fissata per il giorno precedente, cioè lunedì. Cosa succederà adesso? Difficile stabilirlo, ma a quanto pare potrebbe essere riproposto un nuovo bando recanti della modifiche sulla liquidazione al fine di collocare Amaco sul mercato.

L’importante è salvaguardare il posto di lavoro dei circa 130 dipendenti, tra autisti e amministrativi. Probabilmente le proposte contenute nel bando sono state valutate poco appetibili. Chissà. Certo è che l’asta è andata deserta e adesso si attendono nuove strategie da mettere in campo per rilanciare un settore strategico e, al contempo, mantenere inalterati i livelli occupazionali. La questione è stata molto dibattuta negli ultimi mesi, finendo, recentemente, anche all’attenzione del civico consesso di Palazzo dei Bruzi.

In una delibera del Consiglio comunale, infatti, l’assise municipale sollecitò la Regione e Cometra a trovare una soluzione al problema, tirando in ballo pure le Ferrovia della Calabria, affinché venisse allontanata l’idea che potesse subentrare una ditta privata. Da allora non è accaduto nulla, a parte il passaggio della gara andata deserta.