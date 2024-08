San Donato di Ninea, trovato morto un operaio 53enne: s'indaga sulle cause

Tragedia nelle scorse ore nella località rurale Arcomano situata nel territorio di San Donato di Ninea, nel Cosentino. Un uomo di 53 anni, infatti, di nazionalità rumena è stato trovato cadavere in un terreno agricolo. Sarebbero stati alcuni passanti a dare l’allarme dopo la terribile scoperta. L’uomo era riverso su se stesso e non dava segni di vita, cosa poi purtroppo confermata dai sanitari del 118 giunti sul posto una volta allertati. I militari della compagnia di Castrovillari, competente per territorio, sono stati i primi ad arrivare ed è partita l’informativa alla Procura della Repubblica della città del Pollino. S’indaga sulle cause del decesso ed oltre al possibile malore si fa strada l’ipotesi di un probabile shock anafilattico a seguito della puntura di un insetto. Si sta attendendo l’esame del medico legale e dell’eventuale autopsia. L’uomo lascia purtroppo la moglie e tre bambini in età scolare.