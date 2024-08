L’omaggio di Cetraro a Giannino Losardo: nemico dei clan

«La Commissione anti-ndrangheta si impegnerà al massimo – ha sottolineato la Bruni – affinché il docufilm sia proiettato nelle nostre scuole». Un impegno che riconosce l’opera come un significativo momento di riflessione e memoria, dedicato, appunto, alla figura di Giannino Losardo – interpretato da Giacinto Le Pera – e alla sua profonda eredità morale, sempre viva e radicata nella popolazione della sua città natale. Come è noto, l’allora segretario capo della Procura di Paola, nonché assessore alla Pubblica istruzione di Cetraro ed esponente del locale Pci, fu barbaramente ucciso nel 1980 dal clan locale. Un agguato rimasto impunito. La prima proiezione del docufilm a lui dedicato, ha, quindi, dato, ancora una volta, l’opportunità di riflettere su tematiche che hanno pesantemente condizionato la vita di Cetraro. Città che, però, negli anni, ha saputo orgogliosamente intraprendere varie azioni di contrasto alla mafia, grazie anche ad amministratori e cittadini che hanno saputo tenere alta la forza della democrazia, testimoni di una città, appunto, che ha saputo reagire e ha un patrimonio di lotte che hanno rafforzato la capacità di essere argine contro il fenomeno mafioso, anche attraverso iniziative meritorie come il Premio “Giovanni Losardo” e l’impegno del Laboratorio “Giovanni Losardo”, che lo ha organizzato per ben 17 anni, in sinergia con il Consiglio comunale.