Paola, ruspe ancora all’opera per ripulire il territorio

Oltre al torrente Scirocco che nella periferia di Paola Sud ha creato diversi disagi alla popolazione residente attenzione andrà data in futuro per i torrenti Licciardo e Varco le Chianche. Si tratta dei corsi d’acqua che anche in passato hanno causato maggiori grattacapi sul territorio comunale. Per tale motivo il sindaco Giovanni Politano ha attivato il centro operativo comunale di protezione civile.

Si è reso necessario a causa degli eventi meteorologici “straordinari” di questi ultimi due giorni. E così fino a ieri le ruspe delle ditte incaricate dall’ente hanno continuato ad operare in “somma urgenza” nelle zone interessate dalle esondazioni ai fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità. Sulla strada che conduce al complesso monastico di Badia si sta ripulendo il fiume di fango e pietrisco che ha invaso la carreggiata. Ieri gradualmente anche se non in completa sicurezza la strada è stata riaperta.

In passato era stato messo già in evidenza anche da parte di consiglieri comunali di maggioranza (come Marco Minervino) l'importanza di affrontare queste problematiche con una visione a lungo termine, parlando della necessità di sviluppare strategie efficaci per la gestione del rischio idrogeologico. È fondamentale che la nostra amministrazione in modo più esteso e strutturato di come comunque fatto finora si impegni a ottenere ogni tipo di finanziamento praticabile, sia a livello nazionale che europeo, per garantire la realizzazione di interventi che possano mitigare gli effetti devastanti di eventi atmosferici estremi.