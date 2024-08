Personale Ata, autorizzata l’assunzione di 218 precari in Calabria: 84 nel Cosentino

Dopo i docenti, è arrivata chiarezza pure sui numeri relativi alle immissioni in ruolo del personale Amministrativo tecnico e ausiliario (Ata). Le cifre sono state snocciolate nel corso d’un incontro tra le sigle sindacali e l’Ufficio scolastico regionale che ha reso noto i posti autorizzati dal ministero dell’Economia e delle Finanza in base alle disponibilità emerse nelle settimane passate.

Categoria per categoria

Per quanto riguarda gli Assistenti amministrativi, categoria chiave in ogni segreteria per il funzionamento delle scuole, l’amministrazione ha indicato che a livello regionale le disponibilità sono complessivamente 42: 7 in provincia di Catanzaro, 14 nel Cosentino, 10 a Reggio Calabria, 9 nel Crotonese e 2 in provincia di Vibo Valentia. Per la categoria degli Assistenti tecnici, anche loro figure chiave, ci saranno 17 assunzioni nelle scuole di tutta la regione: 3 in provincia di Catanzaro, 6 a Cosenza, 3 a Reggio Calabria, 4 in provincia di Crotone e 1 una nel Vibonese. Il contingente più importante riguarda ovviamente gli insostituibili Collaboratori scolastici. Per il prossimo anno scolastico ne saranno immessi in ruolo 175 in Calabria, tra cui 18 ex lsu presenti nelle singole graduatorie provinciali. Per quanto riguarda l’organizzazione nelle varie province, assunzione a tempo indeterminato in arrivo per 64 precari inseriti negli elenchi della provincia di Cosenza (di cui 3 ex lsu), 28 nel Catanzarese (di cui 8 ex lsu), 48 in provincia di Reggio Calabria (di cui 1 ex lsu), 11 in provincia di Vibo Valentia (di cui nessun ex lsu) e 14 in provincia di Crotone (di cui 6 ex lsu).