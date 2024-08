Scuola a Cosenza, speranze e cattedre per le immissioni in ruolo

Le speranze dei docenti precari, anche cosentini, viaggiano sui canali attivati dalla cosiddetta Mini call veloce per aderire alla quale ci sarà tempo da oggi (dalle ore 14) a lunedì (alle 13:59). Possono partecipare gli insegnanti di Sostegno (l’ormai ex Call veloce era invece destinata agli insegnanti di Posto comune) inseriti nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). La normativa prevede l’invio di una domanda telematica. Si può prendere parte alla procedura per una o più province della stessa regione, purché diversa da quella nella quale si è inseriti nelle Gps. Ovviamente non bisogna essere tra quanti sono stati selezionati in ruolo per il Sostegno nella provincia dove si è fatta domanda per con l’indicazione delle 150 scuole ed avere eventualmente rinunciato alla nomina. Chi dovesse ottenere il ruolo attraverso la Mini call, e dovesse rinunciare, decadrebbe dalla stessa Mini call, ma non sarebbe escluso dalle Gps della provincia. Quindi si può restare in corsa per ottenere una supplenza per le 150 preferenze espresse.

Posti in Calabria

Sono filtrati i posti disponibili per le assunzioni attraverso la Mini call in Calabria. Ieri pomeriggio l’Ufficio scolastico regionale ha chiarito che tra il Pollino e lo Stretto non ci sono cattedre da coprire per la Mini call veloce. Ce ne sono invece, per eventuali altre assunzioni “a chiamata”. Scatteranno dal primo settembre e per un anno saranno a tempo determinato per diventare immissioni in ruolo a tempo indeterminato a settembre 2025. Si tratta di posti occupabili solo da quanti sono presenti nella prima fascia delle Gps della provincia nella quale ci sono disponibilità.

Nel Cosentino per i docenti di Sostegno della scuola Primaria (ADAA) non sono residuati posti dopo le procedure assunzionali, poiché sono state assegnate tutte e 5 le cattedre destinate alle Graduatorie di merito (Gm) e tutte e 8 quelle riservate alle Graduatorie a esaurimento (Gae). Discorso diverso per il Sostegno alla Primaria (ADEE): assegnate 5 delle 10 cattedre destinate alle Gm e tutte e 8 quelle riservate alle Gae. Quindi ne restano 5 per la prima fascia Gps. Alle Medie (classe di concorso ADMM), sono state accantonate 3 delle 10 cattedre destinate alle Gm, mentre non ce n’erano per le Gae. Ne restano 7 per le Gps. Alle Superiori (ADSS), nel Cosentino accantonate 2 delle 4 cattedre destinate alle Gm, mentre altre 2 sono state assegnate ai precari presenti nelle stesse Gm. Inoltre sono stati assegnati tutti e 3 i posti destinate alle Gae. Quindi non ne resta nessuno per le Gps.