West Nile, dimesso l'anziano di Cosenza contagiato dal virus

E' fuori pericolo e sta bene l'anziano 85enne di Cosenza che aveva contratto il virus West Nile: per questo i medici lo hanno dimesso dopo due settimane di degenza nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Annunziata, dove era stato ricoverato con una meningoencefalite grave, causata dalla puntura di una zanzara.

Il paziente, che presentava elevati livelli viremici e insufficienza cardio-respiratoria, è stato subito sottoposto alle terapie antivirali specifiche alle quali ha risposto con efficacia.

L’Azienda sanitaria provinciale ha prontamente avviato tutte le procedure di contenimento: «Al momento non c’è alcun rischio epidemiologico, stiamo monitorando la situazione è le specie che possono trasmettere il virus sono sotto controllo», ha dichiarato Martino Rizzo, direttore dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Intanto, è stata potenziata in provincia l’azione di disinfestazione, in accordo con i comuni interessati.