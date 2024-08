Alterco in famiglia a Orsomarso, una donna finisce in ospedale

Non corre alcun pericolo di vita la donna che ieri mattina al termine, pare, di un’accesa discussione tra le mura domestiche si sarebbe procurata diverse ferite all’addome con un coltello o altro oggetto tagliente. Il fatto si è verificato a metà mattinata all’interno di un’abitazione ubicata in località “Scorfani”. Immediatamente allertati sul posto si sono recati i carabinieri della Stazione di Orsomarso supportati dai loro colleghi della Compagnia di Scalea diretta dal capitano Andrea D’Angelo. La donna è stata trasportata immediatamente in eliambulanza all’ospedale di Cosenza dove si trova attualmente ricoverata.

Le sue condizioni per fortuna sono stabili e non destano preoccupazioni. Il fatto di cronaca che potrebbe essere inquadrato come un tentativo di suicidio ha suscitato vivo scalpore tra le vie e le piazze del caratteristico borgo. Con il trascorrere delle ore prende sempre più corpo l’ipotesi di un atto di autolesionismo da parte di un soggetto poco più che trentenne. Atto che sarebbe maturato al termine di una violenta discussione familiare sulla quale stanno cercando di far luce gli uomini della Benemerita. Al momento non è dato sapere se quando si è verificato il fatto i tre figli della coppia si trovavano in casa.