Cassano, acqua potabile: a Marina di Sibari manca ormai da troppo tempo

La questione dell’acqua potabile tiene banco in città e, in particolare, nelle aree turistiche di Marina e dei Laghi di Sibari. Gli uffici comunali hanno fatto sapere ieri che l’acqua dei fontanini pubblici presenti nel complesso di Marina è potabile. Come anticipato nei giorni scorsi, visti i legittimi dubbi di alcuni cittadini, e come era stato annunciato dal sindaco Giovanni Papasso nel corso dell’incontro con i giornalisti che si era tenuto a Marina di Sibari nella scorsa settimana, sono arrivati i risultati delle analisi che confermano che l’acqua di quelle fontanelle è potabile.

«Facciamo le analisi regolarmente – ha commentato il sindaco di Cassano – proprio per evitare problemi e disagi ed è sempre tutto in regola». Gli ultimi risultati erano arrivati proprio ieri mattina.

Stesso iter e stessa comunicazione era arrivata a cavallo di Ferragosto in merito all’acqua utilizzata dalle attività gastronomiche presenti in piazzetta sempre a Marina: anche in quel caso il prezioso bene si può bere e si può usare per cucinare.