Nella lite spunta anche... un coltello, fermato un 40enne ad Acquappesa

C’è un fermo per il tentato omicidio ai danni di un 49enne di Acquappesa. La misura cautelare è stata eseguita, dai Carabinieri della Compagnia di Paola, nei confronti di un 40enne di Cetraro.

Il 49enne è stato ferito, attorno alle due, dopo un’accesa lite con un’arma da taglio in diversi punti del corpo. Un fendente lo avrebbe raggiunto anche alla gola. Il tentato omicidio, accaduto nottetempo, è avvenuto nei pressi dell’anfiteatro della Marina di Acquappesa.

Sono stati subito chiamati i soccorsi, prontamente giunti sul luogo dove si è verificato l’episodio. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato gli operatori sanitari del 118.

I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure e poi hanno deciso di condurlo d’urgenza all’Ospedale San Francesco di Paola. È stato quindi trasferito, in considerazione delle gravi ferite riportate, all’Annunziata di Cosenza.

Non sarebbe in ogni caso in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Paola agli ordini del comandante Marco Pedullà che sono intervenuti sul posto. I Carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è chiaro se sia stata o meno trovata l'arma utilizzata. Non è escluso che l’uomo sia stato colpito prima con una bottiglia di vetro e poi successivamente con un coltello.