Scalea, nuovo raid vandalico nel cimitero

Nuovo raid vandalico, durante la scorsa notte, nel cimitero di Scalea. Ignoti delinquenti, dopo aver tagliato le catene del grande cancello della struttura, si sono introdotti al suo interno, provocando danni ingenti a numerose tombe.

Un vero e proprio raid, dunque, così come il precedente, perpetrato solo pochi giorni fa, anch’esso finalizzato non solo al furto di oggetti in rame e bronzo - evidentemente “preziosi” per questi vandali - ma anche alla distruzione di molte lapidi in marmo, quale ulteriore sfregio a un luogo sacro. Così come testimoniato da tanti cittadini, costretti a constatare gravi danni alle tombe dei propri cari. Avvisato dell’accaduto, il sindaco Giacomo Perrotta si è immediatamente recato presso la struttura cimiteriale, unitamente ai Carabinieri della locale Tenenza, per fare un primo punto della situazione.