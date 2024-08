Controesodo, traffico intenso tra Torano e Tarsia: 6 chilometri di veicoli incolonnati

Con il rientro dalle vacanze estive ormai nel pieno, l'autostrada A2 "Autostrada del Mediterraneo" sta affrontando un notevole aumento del traffico, soprattutto nella corsia Nord. Tra Torano e Tarsia si segnalano in particolare 6 chilometri di veicoli incolonnati, con tempi di percorrenza che superano ampiamente la media, a causa di un cantiere inamobibile poichè sequestrato dalla Procura.

Il controesodo, caratterizzato dal rientro di migliaia di automobilisti verso le grandi città dopo le ferie estive, sta mettendo a dura prova la rete autostradale, con conseguenti rallentamenti e disagi per chi è in viaggio. La situazione è aggravata dall'elevata affluenza sulle strade e dalle condizioni meteo variabili che, in alcuni tratti, rendono ancora più complessa la circolazione.

Si consiglia agli automobilisti di prestare particolare attenzione ai bollettini sul traffico e di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi. Inoltre, è fondamentale mantenere la calma e rispettare le norme di sicurezza stradale, in modo da garantire un viaggio sicuro per tutti.