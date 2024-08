Terrore a Campora San Giovanni, incendio in un albergo sulla Ss18: evacuata la struttura: 98 persone in salvo, sei intossicate VIDEO

Un cortocircuito al quadro elettrico è stato la causa di un incendio all'Hotel Marechiaro di Campora San Giovanni sulla Statale 18. I primi soccorsi sarebbero stati a opera della Municipale. Anche alcuni privati hanno messo a disposizione mezzi col cestello per mettere in salvo i clienti ai piani più alti. L'albergo è stato evacuato. Sul posto sono giunte cinque ambulanze tra 118 e operatori, oltre ai vigili del fuoco (dei distaccamenti di Lamezia e Paola). Sei ospiti hanno ricevuto assistenza dalle ambulanze a causa delle esalazioni (una trentina, in tutto, le persone ricorse alle cure dei sanitari; due trasferite in codice verde in ospedale). Novantotto gli ospiti della struttura messi in salvo. I vigili del fuoco, inoltre, hanno completato l'operazione con la messa in sicurezza dell'albergo.