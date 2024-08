Acquappesa, resta in carcere il 40enne di Cetraro accusato di omicidio

Rimane in carcere il 40enne di Cetraro accusato di tentato omicidio nei confronti di un commerciante 49enne di Acquappesa. Nella notte tra venerdì e sabato scorso avrebbe cercato - secondo le indagini svolte dai Carabinieri - di ammazzare il titolare di un chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti di Acquappesa con un coltello. L’uomo è stato beccato dai Carabinieri della Compagnia di Paola agli ordini del comandante Marco Pedullà che lo hanno individuato dopo il grave fatto di sangue. Anche l’arma è stata rinvenuta. Il 40enne ricordiamo che non era nuovo a fatti di cronaca. Si era difatti reso responsabile di un'aggressione verbale e fisica a un medico del pronto soccorso di Cetraro (la prognosi per il camice bianco è stata poi di 40 giorni).

Ma non solo. Anche alcuni infermieri erano rimasti contusi dopo l’evento. Tutto sarebbe stato in quell’occasione riconducibile a una lite familiare iniziata tra le mura domestiche e poi proseguita quindi in Ospedale.