Cosenza, l’inchiesta sull’incidente costato la vita a Ilaria. La difesa: “Perizia su dinamica”

Un accertamento irripetibile sulla dinamica dell’incidente. Una richiesta dell’avvocato Guido Siciliano che assiste i familiari di Ilaria Mirabelli, la giovane donna che, domenica pomeriggio, è morta in seguito alle ferite riportate nello schianto dell’auto su cui viaggiava, sulla Statale “Silana di Cariati”. Proprio i familiari di Ilaria, attraverso il legale, invocano chiarimenti, con compostezza, quasi con pudore, in attesa di conoscere tutta la verità dall’autopsia già eseguita sulla vittima, per ordine del pm Donatella Donato. I consulenti della Procura, Vannio Vercillo e Berardo Cavalcanti, sono andati alla ricerca dei segni sul corpo della donna che sarebbe spirata in seguito a un arresto cardiocircolatorio. Il resto è blindato dagli omissis, in attesa che vengano completati tutti gli accertamenti richiesti dal magistrato inquirente. Il fascicolo è stato aperto contro ignoti.

Nell’incidente è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave, anche un’altra persona.