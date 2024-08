La scuola che verrà, a Cosenza assunzione per 23 Dsga e 18 Lsu

Stabilizzazione

L’Ufficio scolastico regionale ha fatto chiarezza pure sul contingente assunzionale autorizzato per gli Lsu, che ammonta a 18 posti, inseriti nel totale destinato ai Collaboratori scolastici che è pari a 165 contratti a tempo indeterminato. La divisione tra le varie province racconta che saranno 8 in provincia di Catanzaro, 5 a Crotone, 4 a Cosenza, 1 a Reggio e nessuno nella provincia di Vibo Valentia. Nelle scorse settimane anche su queste colonne s’era aperto un acceso dibattito tra i precari storici della scuola e gli Lsu che si contendevano i posti disponibili per le assunzioni a suon di titoli e diritti acquisiti.

I numeri Ricordiamo le assunzioni autorizzate per le varie categorie degli Ata. Per gli Assistenti amministrativi 42 posti in tutta la Calabri, 7 in provincia di Catanzaro, 14 nel Cosentino, 10 a Reggio, 9 nel Crotonese e 2 in provincia di Vibo Valentia. Per gli Assistenti tecnici: 17 assunzioni in Calabria: 3 in provincia di Catanzaro, 6 a Cosenza, 3 a Reggio, 4 a Crotone e 1 a Vibo. Per i Collaboratori scolastici 165 in Calabria, tra cui i 18 ex Lsu presenti: 64 a Cosenza (di cui 3 ex lsu), 28 a Catanzaro (di cui 8 ex lsu), 48 a Reggio (di cui 1 ex lsu), 11 a Vibo (di cui nessun ex lsu), 14 a Crotone (6 ex lsu).

Altri ricorsi Il sindacato Anief ha avviato i ricorsi al Tar per far sì che gli idonei ai concorsi Pnrr siano inseriti nelle graduatorie di merito: «Stiamo registrando una grande adesione, è giusto aderire all’azione legale del sindacato per far valere i propri diritti», ha commentato il presidente Anief, Marcello Pacifico.