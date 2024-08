Le suore vanno via, protesta... dei sindaci a Bianchi e Colosimi

I sindaci di Bianchi, Pasquale Taverna, e di Colosimi, Giovanni Lucia, hanno aperto con le loro firme una “petizione popolare” di opposizione al provvedimento di chiusura della Casa delle suore del Santissimo Sacramento e al conseguente trasferimento delle due suore Luisa Alborghetti e Maria Bernarda.

Una lettera è stata inviata alla madre generale dell’Istituto religioso, suor Isabella Vecchio, presso la sua sede, in provincia di Cremona. Il provvedimento, «perentorio e inaspettato», ha determinato «inquietudine e sconforto nella comunità», anche a seguito del «contemporaneo trasferimento» in altra chiesa della diocesi del parroco don Giuseppe Trotta.

«Una congiuntura che rattrista - hanno sottolineato i due sindaci - e pone molti interrogativi che sicuramente sono casuali ma che hanno influenzato lo stato d’animo delle nostre piccole ma unite Comunità parrocchiali, che non possono reggere al categorico trasferimento di due punti cardini della Parrocchia, legati a filo doppio con la società e soprattutto con i fedeli».