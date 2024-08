Morte di Ilaria Mirabelli a Cosenza, dopo l'incidente è scomparsa Lupetta. L'appello dei conoscenti

C'è un inchiesta, che dovrà stabilire le cause della morte della cosentina Ilaria Mirabelli. Ma soprattutto c'è tanto dolore. Si cerca di capire cosa è successo. Subito dopo il tragico incidente di Lorica, la cagnolina della ragazza è sparita, probabilmente per via dello choc dipeso dall'urto. Sui social è stato lanciato l'allarme: “Lupetta era con lei in macchina, non si trova più. Si muove nella zona tra Baracchella e Parco Avventura: è molto spaventata. Ha una pettorina arancione. Chiunque la veda la avvicini con dolcezza, senza rincorrerla. La metta in sicurezza e contatti subito il 388-8058986”.