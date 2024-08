Bomba d'acqua a Lungro, cascate di fango nelle strade VIDEO

La tempesta dopo... la quiete. Ultimi scampoli di un'estate caldissima anche per la Calabria, che negli ultimi giorni, però, sta fronteggiando situazioni meteo complicate, in controtendenza con settimane di caldo avvolgente. In questo video, il territorio di Lungro letteralmente invaso dall'acqua, con tanto di cascate di fango che invadono il paese. La forza dell’acqua ha trascinato detriti, alberi e massi, causando danni alle vie principali. Non si registrano feriti, comunque, o danni gravi.



In una nota il Comune rende noto che «il sindaco, Carmine Ferraro, l’assessore Domenico Capalbo e la Presidente del Consiglio Valentina Pastena si sono subito attivati, insieme ai vigili del fuoco, per dare supporto alla popolazione. Un fortissimo ringraziamento va ai volontari della Protezione civile Pollino. Il sindaco ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura di tratti di alcune vie cittadine».