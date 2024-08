Cosenza non pedala più, si tagliano le piste. Scontro su via Sertorio Quattromani

Cosenza continua ad accapigliarsi tra presente e passato, in mezzo alle tensioni. Uno scontro senza fine che segue la corrente di tempesta della politica cittadina. Una vertigine inquieta che adesso attraversa le dune della mobilità sostenibile, concetto sviluppato a grandi dosi da Mario Occhiuto e che l’attuale governo sta sottoponendo a costante revisione.

L’improvviso tumulto che ha reso incandescente l’estate è, in particolare, un pezzo di pista ciclabile che il Palazzo dei Bruzi ha deciso di cancellare in via Sertorio Quattromani. L’annuncio dell’assessore Damiano Covelli (con tanto di hastag #solocosebelle) è diventato l’innesco di una contesa che non è più solo politica. La Fiab (che è la Federazione ambiente e biciclette) Cosenza ciclabile, mette nel mirino Covelli «l’assessore che ha ridotto un tratto di pista ciclabile in un set fotografico, pericoloso e non segnalato.

Quali dati sostengono la decisione del Comune? La nostra federazione chiede i dati sugli incidenti e sui tempi di percorrenza per valutare l’impatto della demolizione della pista ciclabile sulla sicurezza e sulla viabilità e sollecita un incontro. Con una foto notizia che ritrae l’assessore Covelli sul cantiere e diffusa sui media e sul web, mercoledì è iniziata la annunciata demolizione della pista ciclabile di via Quattromani. Alle 20, il cordolo risultava ancora intatto al 95% mentre del set fotografico dell’assessore (in barba alle sue deleghe) restano sciattamente abbandonati un pericoloso cantiere non segnalato e la relativa e pericolosa interruzione segnalata solo all’ultimo momento con un precario nastro bianco e rosso e priva di altre segnalazioni tanto da indurre in incertezza e indecisione alcuni dei quasi venti ciclisti che abbiamo contato in quel tratto di strada in circa 30 minuti».