Ok le immissioni in ruolo degli Ata, oggi tocca ai collaboratori scolastici. In Calabria 165 i posti previsti

La settimana delle immissioni in ruolo, poi gli incarichi annuali. Da ieri e sino a oggi sono aperte le procedure informatizzate mirate alla presentazione della domanda relativa all’assunzione a tempo indeterminato del personale Ata per quanto riguarda il profilo dei Collaboratori scolastici.

In Calabria sono 165 complessivamente le immissioni in ruolo previste, tra cui 18 ex lsu presenti nelle singole graduatorie provinciali. In merito all’organizzazione nelle varie province, assunzione a tempo indeterminato in arrivo per 64 precari inseriti negli elenchi della provincia di Cosenza (di cui 3 ex lsu), 28 nel Catanzarese (di cui 8 ex lsu), 48 in provincia di Reggio Calabria (di cui 1 ex lsu), 11 in provincia di Vibo Valentia (di cui nessun ex lsu) e 14 in provincia di Crotone (di cui 6 ex lsu).

Domani è un altro giorno

Nei prossimi giorni seguiranno le procedure di immissione in ruolo relative alle altre categorie del personale Ata. A esempio i Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga), per i quali da Roma sono state autorizzate 23 immissioni in ruolo in Calabria: 10 in provincia di Cosenza, 1 nel Reggino legata a un contenzioso, 9 nel Crotonese (di cui 3 determinate da altrettanti contenziosi), 3 nel Vibonese (di cui 1 legata a un contenzioso). Nessuna assunzione è stata autorizzata, invece, per le scuole della provincia di Catanzaro. Termina entro fine settimana l’iter delle immissioni in ruolo, si passerà agli incarichi annuali.