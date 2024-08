Direttore di un ufficio postale del Cosentino sventa una rapina: individua un malintenzionato e lo fa scappare

Sventato un tentativo di rapina ai danni dell’ufficio postale di Domanico, su Via Roma. L'episodio si è verificato al momento dell'apertura, quando il direttore, appena entrato e chiusa la porta che separa l’area riservata al personale con l’area riservata al pubblico, ha notato un individuo sospetto. L'uomo, con il volto coperto da occhiali, cappello, mascherina e armato, si preparava a mettere in atto il colpo. Il direttore, ha subito intimato al malvivente di allontanarsi, avvertendolo che l'ufficio è sorvegliato da telecamere di sicurezza che lo avevano già ripreso.

Di fronte alla determinazione del direttore e temendo di essere identificato, il rapinatore ha deciso di desistere e si è allontanato dal luogo. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine che stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile.