Elisoccorso atterra sulla spiaggia di Cetraro per soccorrere uomo colto da malore

Spettacolare atterraggio d'emergenza sulla spiaggia di Cetraro, questa mattina, intorno alle 9, per l'elisoccorso del 118. Gli operatori a bordo del mezzo di soccorso sono, infatti, stati costretti ad atterrare sulla spiaggia antistante la chiesa di San Marco Evangelista, di fronte alla omonima piazza, spiaggia tra le più frequentate della cittadina tirrenica per poter prestare soccorso ad un uomo colto da malore.

Il mezzo è, infatti, stato costretto ad atterrare sulla spiaggia per permettere al medico rianimatore che era a bordo di poter raggiungere un uomo che ha accusato un grave malore nel centro storico. Il medico, in particolare, è stato prelevato da un'ambulanza nel frattempo sopraggiunta sul posto dal vicino ospedale "Gino Iannelli" ed è stato portato presso l' abitazione dell' uomo, un anziano signore di nazionalità argentina, che, però, nonostante i tentativi effettuati dallo stesso medico per rianimarlo, purtroppo, è deceduto, per cause naturali.

La manovra di emergenza ha ovviamente suscitato grande curiosità tra tutti i presenti, che, in pochi minuti, si sono ritrovati intorno all'elisoccorso, ormai fermo. Il mezzo, che è rimasto per più di un'ora sulla spiaggia cetrarese, è ripartito intorno alle 10, 30.