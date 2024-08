La scuola verso l’anno che verrà, al via con il collegio dei docenti a Cosenza

Le conseguenze del Piano di dimensionamento. Da un lato ci sono i collaboratori scolastici che sudano sette camice, e pure qualcuna in più, pere trovare lo spazio e le sedie necessarie ad accogliere tutti i docenti dei nuovi maxi istituti per il primo collegio dei docenti dell’anno. Dall’altro c’è la necessità di gestire le scuole in attesa che tutte le caselle vadano al loro posto. Alla luce dell’autonomia scolastica, che nei limiti dei giorni di scuola previsti a livello governativo lascia alcune libertà nell’organizzazione dei calendari, nella prossima settimana scatteranno in maniera diversificata i primi collegi. La maggior parte si terranno lunedì 2 settembre, ma non sono pochi quanti slitteranno di qualche giorno.

La commissaria Del Sordo

A seguito della fusione post Dimensionamento del Liceo scientifico “Enrico Fermi” con il Polo tecnico scientifico “Brutium”, il timone è stato assegnato alla preside del “Brutium” Rosita Paradiso, dirigente di grande esperienza che ha subito incassato il plauso anche dei docenti e delle altre componenti del suo plesso di provenienza. In attesa che la nuova scuola si strutturi, è prevista la nomina di un commissario straordinario da parte dell’Ambito territoriale provinciale, ma su richiesta e individuazione del dirigente dell’istituzione scolastica interessata, chiamato a svolgere il ruolo del Consiglio di istituto (Cdi) in attesa che venga eletto. Per il “Ls Fermi-Polo tecnico Brutium” Palazzo Lecce ha individuato la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo cittadino “Roberta Lanzino” di via Negroni, Marina Del Sordo.

Il Cdi è nei fatti l’organo politico della scuola, cui spetta d’adottare quanto deciso dal collegio dei docenti che nella nuova mega scuola si riunirà per la prima volta il 4 settembre, poiché lunedì e martedì saranno dedicati alla presa di servizio dei nuovi arrivati: una cinquantina tra docenti e personale Ata trasferiti, assegnati e incaricati.

La dirigente Rosita Paradiso, che resta l’unica preside titolare del maxi istituto figlio della fusione e che prederà ufficialmente servizio nel nuovo ruolo lunedì 2 settembre, saluta con soddisfazione e affetto la nomina della collega che «stimo dal punto di vista professionale e delle cui capacità organizzative ho piena fiducia». Normalmente il consiglio di istituto, che ha durata triennale, è eletto a novembre, con rappresentanti di ata, genitori, docenti e studenti.