Avvocato 45enne di Cosenza trovato morto in casa a Roma. S'indaga sulle cause del decesso

Federico Rende, avvocato 45enne di Cosenza ma da anni residente a Roma, è stato trovato morto in casa poco prima delle 21 di ieri. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che, intervenuti nell’appartamento in via Taranto, hanno scoperto il corpo accasciato in bagno, morto presumibilmente da 12 ore. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli investigatori di via in Selci.

La salma, portata all’istituto di medicina legale del Verano, è ora a disposizione della procura. Le indagini sono in corso: la casa, chiusa dall’interno, era in ordine. Al momento, secondo quanto si apprende, l’ipotesi è quella del malore.